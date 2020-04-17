***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:00
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838799
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
0
En Düşük
0
18:056,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9499
En Düşük
6,9073
18:057,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
18:05378,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,88
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,67
|141.079.399
|% 12,38
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|TSKB
|0,98
|70.431.771
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,48
|33.680.025
|% -0,30
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|METRO
|1,25
|62.008.182
|% 0,00
|
|TSKB
|0,98
|70.431.771
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6246
|8,6679
|% -0,00
|
|Frank
|7,1194
|7,1623
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.487
|-36,60
|
|Tam
|2.493
|2.559
|-37,60
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|-18,30
|
|Çeyrek
|608
|623
|-9,10
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