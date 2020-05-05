***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:06
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842560
BIST
14:5998.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -188,36
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:597,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0413
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:597,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:59386,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,92
|Açılış
|: 386,31
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.962.558
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|ETILR
|2,46
|387.890
|% -9,23
|
|GARAN
|8,20
|481.686.716
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,97
|478.395.469
|% 2,40
|
|PETUN
|22,70
|417.878.326
|% -8,54
|
|GSRAY
|2,70
|387.195.363
|% -2,88
|
|AFYON
|2,79
|378.629.370
|% -5,10
|
|KRDMD
|2,25
|355.729.109
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,70
|387.195.363
|% -2,88
|
|AFYON
|2,79
|378.629.370
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,90
|221.922.020
|% 3,26
|
|TSPOR
|5,97
|478.395.469
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7841
|8,8282
|% 0,53
|
|Frank
|7,2542
|7,2979
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-5,89
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.524
|-1,60
|
|Tam
|2.545
|2.585
|-1,60
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|-0,80
|
|Çeyrek
|619
|632
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|14,73
|14,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|
Seans Raporu
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