***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 11:46
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850102
BIST
12:03108.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -993,25
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:036,7993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7993
En Düşük
6,7696
12:037,6544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:03372,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,83
|Açılış
|: 372,57
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
372,91
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.940.430
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.280.700
|% 9,95
|
|EKIZ
|8,08
|1.446.797
|% 9,93
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|MAALT
|78,95
|20.375.420
|% -9,98
|
|KRGYO
|3,08
|2.753.392
|% -9,94
|
|GEREL
|4,31
|13.223.600
|% -6,91
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,78
|526.935.475
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,84
|490.952.055
|% 2,67
|
|GARAN
|8,17
|488.400.153
|% -1,09
|
|THYAO
|12,62
|265.082.759
|% -0,16
|
|ASELS
|31,44
|231.553.866
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,78
|526.935.475
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,39
|209.626.313
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,84
|490.952.055
|% 2,67
|
|IHLAS
|0,74
|50.435.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|161.092.317
|% -1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5649
|8,6079
|% -0,53
|
|Frank
|7,0826
|7,1252
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8052
|1,8142
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|10,35
|
|Altın Gr.
|372
|373
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|10,40
|
|Tam
|2.484
|2.512
|10,70
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|5,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-0,68
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