***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:50
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868671
BIST
16:381.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,13
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.101
16:387,3325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:388,7014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:38456,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,17
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|MSGYO
|4,18
|39.361.850
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.899.538
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,61
|6.570.699
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.640.118
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|KRGYO
|4,46
|20.052.089
|% -9,16
|
|GLRYH
|14,90
|148.186.358
|% -8,98
|
|ASELS
|17,70
|957.505.321
|% -0,28
|
|TUPRS
|78,70
|895.276.617
|% 1,22
|
|GARAN
|6,98
|795.169.629
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,00
|794.603.946
|% -1,96
|
|THYAO
|11,05
|794.599.670
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,00
|794.603.946
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,86
|649.754.275
|% -5,30
|
|SKBNK
|1,52
|323.760.386
|% 0,66
|
|KARSN
|3,17
|659.675.177
|% 3,59
|
|ODAS
|2,50
|399.846.484
|% -1,19
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3269
|7,3325
|% -0,01
|
|Euro
|8,6892
|8,7014
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,5774
|9,6254
|% 0,52
|
|Frank
|8,0257
|8,0740
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9484
|1,9582
|% -0,06
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|23,46
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|7,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,05
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|1,47
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,77
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|-0,21
|