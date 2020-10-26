***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 14:49
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883737
BIST
15:031.167
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -23,95
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
15:038,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1093
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0797
En Düşük
7,9313
15:039,5479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0987
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5529
En Düşük
9,4241
15:03494,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,84
|Açılış
|: 494,04
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
494,42
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler15:03
|RTALB
|49,52
|259.823.285
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|168.030.177
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.546.064
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|442.653
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.217.837
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|839.249
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|813.233
|% -10,00
|
|FORMT
|6,03
|7.797.718
|% -10,00
|
|TSKB
|1,83
|1.662.226.218
|% 0,55
|
|ECILC
|7,48
|887.386.250
|% 4,62
|
|GARAN
|6,88
|668.247.310
|% -2,69
|
|FENER
|37,76
|586.210.093
|% -0,53
|
|SISE
|6,55
|553.778.566
|% -3,82
|
|TSKB
|1,83
|1.662.226.218
|% 0,55
|
|SKBNK
|1,85
|423.843.005
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,73
|304.759.099
|% -4,95
|
|KRDMD
|3,42
|488.028.616
|% -1,72
|
|IHLAS
|1,23
|159.741.697
|% -3,91
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0722
|8,0764
|% 1,37
|
|Euro
|9,5418
|9,5479
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,5081
|10,5608
|% 1,41
|
|Frank
|8,8691
|8,9225
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1461
|2,1568
|% 1,32
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|1,63
|
|Altın Gr.
|493
|494
|6,35
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|54,00
|
|Tam
|3.247
|3.328
|37,73
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|18,25
|
|Çeyrek
|787
|805
|9,12
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,84
|