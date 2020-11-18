***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:01
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889018
BIST
11:171.275
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.277
En Düşük
1.264
11:177,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:179,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0501
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:17467,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,40
|Açılış
|: 467,15
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:17
|LINK
|47,32
|5.125.665
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.205.024
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.831.359
|% -9,94
|
|GARAN
|8,66
|1.180.011.802
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,74
|524.340.468
|% 2,62
|
|KRDMD
|4,32
|512.017.087
|% 3,35
|
|AKBNK
|6,16
|307.713.068
|% 2,84
|
|THYAO
|11,58
|241.252.603
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,74
|524.340.468
|% 2,62
|
|GARAN
|8,66
|1.180.011.802
|% 2,85
|
|KRDMD
|4,32
|512.017.087
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,91
|200.399.303
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,48
|104.910.896
|% 1,37
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7217
|7,7270
|% 0,36
|
|Euro
|9,1792
|9,1879
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,2248
|10,2760
|% 0,51
|
|Frank
|8,4494
|8,5003
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0528
|2,0631
|% 0,30
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,46
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,05
|
|B. Petrol
|43,92
|43,92
|0,17
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:29TLMAN
Yüzde 6.92 oranında artışla 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 544 adet işlem
-
11:27TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 34.30 lira fiyatla işlem gören hissede 484, 559 adet işlem
-
11:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VAKBN, ISCTR, KRDMD
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 36 artarak (% 1.35 ) 1, 152
-
11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, LINK, YESIL, ARTI, CASA