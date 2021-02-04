***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 15:15
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907462
BIST
16:341.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:347,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0316
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:348,5626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0630
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:34415,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -6,73
|Açılış
|: 415,30
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:34
|BFREN
|1.309,00
|97.865.908
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|208.025.441
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|155.225.744
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,44
|16.704.265
|% -8,17
|
|BERA
|25,66
|74.374.074
|% -4,96
|
|SISE
|7,78
|1.377.723.737
|% 2,37
|
|KARSN
|5,24
|1.142.361.593
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,02
|1.103.700.546
|% 2,03
|
|GARAN
|10,03
|1.064.871.232
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,51
|924.138.689
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|924.138.689
|% -0,40
|
|PEGYO
|2,63
|577.885.281
|% 0,77
|
|KARSN
|5,24
|1.142.361.593
|% 2,14
|
|SISE
|7,78
|1.377.723.737
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,96
|474.018.783
|% -1,66
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1300
|7,1329
|% -0,44
|
|Euro
|8,5548
|8,5626
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,7175
|9,7662
|% -0,15
|
|Frank
|7,8693
|7,9167
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% -0,44
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-22,40
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.745
|2.817
|-51,79
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-25,04
|
|Çeyrek
|666
|681
|-12,53
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|0,05
|