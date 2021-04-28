***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 10:25
***PENGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931594
BIST
11:111.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:118,1999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:119,9101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0230
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:11466,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,57
|Açılış
|: 466,50
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.410.003
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.512.720
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.906.948
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.376.401
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|851.337
|% -9,78
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|EREGL
|19,50
|250.001.161
|% 0,26
|
|THYAO
|11,88
|225.662.288
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|PETKM
|6,48
|259.454.167
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|273.175.075
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,08
|76.340.260
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,19
|210.846.011
|% 1,13
|
|TSKB
|1,20
|31.198.725
|% 0,00
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1961
|8,1999
|% -0,06
|
|Euro
|9,9014
|9,9101
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,3490
|11,4059
|% -0,33
|
|Frank
|8,9211
|8,9748
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1808
|2,1918
|% -0,10
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,32
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,74
|65,74
|-0,13
|