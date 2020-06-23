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***PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

23.06.2020 20:30
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***PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) tarafından 29.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki özel durum açıklamasının öncesinde ve sonrasında PENGD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Bilgi Suistimali" başlıklı 106 ncı maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 1 inci maddesi çerçevesinde piyasanın rekabetçi bir ortamda etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıs hakkında 24.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Mustafa Kemal DEMİREL  12509429
Karar 2020/38 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852571


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ECZYT 14,81 112.655.752 % 9,95  
AKMGY 30,06 7.540.467 % 9,95  
ULAS 4,54 8.639.435 % 9,93  
AYEN 4,01 114.123.588 % 9,86  
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Tam 2.588 2.599 12,20  
Yarım 1.261 1.271 6,00  
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