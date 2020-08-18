***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.08.2020Tescil Tarihi18.08.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 14.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 18.08.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869670BIST