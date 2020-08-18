***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.08.2020 14:59
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.08.2020
Tescil Tarihi
18.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 14.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 18.08.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869670
BIST
17:431.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
17:437,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
17:438,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
17:43471,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:43
|RTALB
|57,20
|666.270.670
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.013.130
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.965.195
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.020.455
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|338.047
|% 9,99
|
|RALYH
|13,05
|37.164.189
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|21.193.422
|% -9,87
|
|MRSHL
|126,20
|7.484.513
|% -9,86
|
|SILVR
|4,07
|191.537.093
|% -9,56
|
|GARAN
|7,08
|1.302.004.517
|% 1,72
|
|GUSGR
|6,13
|1.011.456.458
|% 9,86
|
|ASELS
|17,72
|747.521.745
|% -0,67
|
|RTALB
|57,20
|666.270.670
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|605.684.363
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|564.084.460
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|605.684.363
|% 0,70
|
|GARAN
|7,08
|1.302.004.517
|% 1,72
|
|GUSGR
|6,13
|1.011.456.458
|% 9,86
|
|CEMAS
|1,60
|176.447.115
|% 3,90
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3730
|% -0,14
|
|Euro
|8,7827
|8,7900
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7060
|9,7547
|% 0,72
|
|Frank
|8,1135
|8,1624
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|6,75
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,31
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, ASELS, KOZAL
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, TTKOM, GARAN
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 89 artarak (% 0.49 ) 1, 005
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, ARTI, EUKYO, TKURU
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, CRFSA