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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.08.2020 14:59
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.08.2020
Tescil Tarihi
18.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim 14.08.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin 14.08.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bu karar 18.08.2020 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869670


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Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
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