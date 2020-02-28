***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa ve Fabrika Binamızın Ekspertiz Değerleme RaporuRapor Tarihi28.02.2020AçıklamalarYönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda başlatılan, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki 31.01.2020 tarihli revize "sat-geri kirala" sözleşmesinin sonlandırılması işlemlerine ilişkin gelişmeler 30.01.2020, 31.01.2020 ve 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) maarifetiyle kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bu kereMülkiyetimize tekrar geçen Bursa ili, Nilüfer ilçesi, İrfaniye Mahallesi 2131 parsele ait arsa ve fabrika binamız ile mülkiyetimizde bulunan 838 parsel, 7738 ada 11 parsel ve Gökçeköy Mahallesi 544 parsellere ait arsaların güncel rayiç değer çalışmaları sona ermiştir.İlgili gayrimenkullerin piyasa değerinin 228.905.000.- (İkiyüzyirmisekizmilyondokuzyüzbeşbin) TL olduğuna ilişkin değerleme kuruluşunca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822988BIST