***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2020 18:48
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa ve Fabrika Binamızın Ekspertiz Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.02.2020
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda başlatılan, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki 31.01.2020 tarihli revize "sat-geri kirala" sözleşmesinin sonlandırılması işlemlerine ilişkin gelişmeler 30.01.2020, 31.01.2020 ve 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) maarifetiyle kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu kere
Mülkiyetimize tekrar geçen Bursa ili, Nilüfer ilçesi, İrfaniye Mahallesi 2131 parsele ait arsa ve fabrika binamız ile mülkiyetimizde bulunan 838 parsel, 7738 ada 11 parsel ve Gökçeköy Mahallesi 544 parsellere ait arsaların güncel rayiç değer çalışmaları sona ermiştir.
İlgili gayrimenkullerin piyasa değerinin 228.905.000.- (İkiyüzyirmisekizmilyondokuzyüzbeşbin) TL olduğuna ilişkin değerleme kuruluşunca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822988
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
6,8179
18:05318,07
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -8,15
|Açılış
|: 318,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9324
|7,9721
|% -0,48
|
|Frank
|6,4129
|6,4515
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|-48,13
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-7,84
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,77
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,16
|
|B. Petrol
|49,72
|49,72
|-2,01
|
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