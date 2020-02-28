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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu

28.02.2020 18:48
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arsa ve Fabrika Binamızın Ekspertiz Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.02.2020
Açıklamalar

     Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda başlatılan, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki 31.01.2020 tarihli revize "sat-geri kirala" sözleşmesinin sonlandırılması işlemlerine ilişkin gelişmeler 30.01.2020, 31.01.2020 ve 26.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) maarifetiyle kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu kere
Mülkiyetimize tekrar geçen Bursa ili, Nilüfer ilçesi, İrfaniye Mahallesi 2131 parsele ait arsa ve fabrika binamız ile mülkiyetimizde bulunan 838 parsel, 7738 ada 11 parsel ve Gökçeköy Mahallesi 544 parsellere ait arsaların güncel rayiç değer çalışmaları sona ermiştir.
İlgili gayrimenkullerin piyasa değerinin 228.905.000.- (İkiyüzyirmisekizmilyondokuzyüzbeşbin) TL olduğuna ilişkin değerleme kuruluşunca hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
          
Kamuoyuna duyulur.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822988


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Yarım 1.039 1.066 -7,53  
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