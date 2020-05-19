***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
19.05.2020 23:03
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 27/01/1988 16/02/1988 1957
7,13 31/03/1989 05/05/1989 2268
7 12/02/1991 19/02/1991 2719
7 08/05/1991 13/05/1991 2774
7 30/01/1992 06/02/1992 2961
4 20/01/1993 25/01/1993 3206
7,26 20/12/1993 03/01/1994 3440
7 27/05/1997 13/06/1997 4310
4,5,6,7,8,12,13,20,26,29,32,34,36,38,39,41 02/12/1997 12/12/1997 4439
7 05/03/1998 11/03/1998 4499
7 24/05/2000 31/05/2000 5056
7 09/04/2002 12/04/2002 5526
4,5,7,8,10,11,13,14,16,18,26,33,34,38,40 20/05/2002 24/05/2002 5555
7 21/03/2003 26/03/2003 5764
7 23/09/2003 23/10/2003 5913
4,5,7,10,18,38 30/12/2004 11/02/2005 6238
7 01/06/2005 10/06/2005 6322
4,5,7,10,18,38 26/05/2006 01/06/2006 6568
7 19/12/2006 08/01/2007 6718
7 04/06/2007 12/06/2007 6828
4,6,7,8,10,16,18,33 11/06/2008 19/06/2008 7087
11 23/08/2010 31/08/2010 7639
7 23/09/2010 30/09/2010 7659
4,7,13,14,15 30/03/2011 12/04/2011 7792
7,13,14,18,19,23,32,39,42 02/05/2012 15/05/2012 8068
7 15/01/2014 21/01/2014 8490
8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36,37 06/05/2015 15/05/2015 8821
4,5,6,7,38 08/05/2018 15/05/2018 9578
4,5,6,7,9,10,13,18,38,40 13/03/2019 19/03/2019 9790
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845792
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