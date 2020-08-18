***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
18.08.2020 16:16
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.05.2020
Açıklamalar
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/08/2020 17/08/2020 10139
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869688
BIST
17:591.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
17:597,3719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
17:598,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
17:59472,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|57,20
|666.511.882
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.990.823
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.036.019
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.037.318
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.331.804
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.138.216
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,85
|526.835.071
|% -9,27
|
|GARAN
|7,11
|1.341.398.735
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.054.107.975
|% 9,86
|
|ASELS
|17,71
|770.354.555
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.511.882
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|616.281.908
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|573.125.821
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|616.281.908
|% 0,70
|
|GARAN
|7,11
|1.341.398.735
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.054.107.975
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,12
|240.783.982
|% 0,95
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3681
|7,3719
|% -0,16
|
|Euro
|8,7878
|8,8046
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7114
|9,7601
|% 0,78
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|12,66
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|