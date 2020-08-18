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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

18.08.2020 16:16
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.05.2020
Açıklamalar

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/08/2020 17/08/2020 10139



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869688


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Tam 3.128 3.207 6,77  
Yarım 1.512 1.551 3,28  
Çeyrek 758 776 1,63  
Gümüş.Ons 27,72 27,75 0,24  
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