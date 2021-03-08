***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 -1.313.167 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 -44.181.529 34.828.326 4.523 34.832.849Transferler711.031 -711.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)147.557.370 -394.232 147.163.138 147.163.138 -8.347.054 -8.347.054 138.816.084 447 138.816.531Dönem Karı (Zararı)-8.347.054 -8.347.054 -8.347.054 447 -8.346.607Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)147.557.370 -394.232 147.163.138 147.163.138 147.163.138 147.163.138Dönem Sonu Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 147.557.370 -1.707.399 145.849.971 145.849.971 110.959 -44.181.529 -8.347.054 -52.528.583 173.644.410 4.970 173.649.380Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler55.600.000 23.412.213 1.199.850 147.557.370 -1.707.399 145.849.971 145.849.971 110.959 -44.181.529 -8.347.054 -52.528.583 173.644.410 4.970 173.649.380Transferler-8.347.054 8.347.054Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-514.312 -514.312 -514.312 555.525 555.525 41.213 3.327 44.540Dönem Karı (Zararı)555.525 555.525 555.525 3.327 558.852Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-514.312 -514.312 -514.312 -514.312 -514.312Sermaye Arttırımı119.400.000 341.007 119.741.007 119.741.007Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.657.948 1.657.948 1.657.948 1.657.948 1.657.948Dönem Sonu Bakiyeler175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 146.993.607 146.993.607 110.959 -52.528.583 555.525 -51.973.058 295.084.578 8.297 295.092.875Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.405.795 -32.326.439Dönem Karı (Zararı)558.852 -8.346.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.376.468 -15.998.415Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 5.902.814 4.282.584Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.374 -5.935.039Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 10.374 440.547Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 124.414Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -6.500.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.238.985 1.230.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16,17 1.238.985 1.230.279Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22,23 -11.965.318 -10.847.009Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21 224.273Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.429.769 320.885Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler11 -2.923.845 -5.201.462Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler22 -69.247 -72.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.883.380 -7.173.560Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -11.662.041 4.701.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.321.980 -1.408.244Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -33.641.496 -36.427.281Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9,17 -8.145.857 -5.003.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.231.235 19.889.439Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7,9,26 119.229 11.073.758Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-71.700.996 -31.518.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,17 -704.799 -807.857YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.681.596 -4.442.358Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.117 253Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 7.117 253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.688.713 -4.442.611Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.688.713 -4.442.611FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.926.164 37.094.875Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri119.741.007Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 119.741.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 -30.849.525 47.941.884Ödenen Faiz23 -12.015.378 -10.877.161Alınan Faiz22 50.060 30.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)838.773 326.078NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)838.773 326.078DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.563.736 3.237.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.402.509 3.563.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.402.509 3.563.736Ticari Alacaklar27.269.841 15.618.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 27.269.841 15.618.174Diğer Alacaklar14.544.739 5.222.759İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.544.739 5.222.759Stoklar8 118.157.297 84.515.801Peşin Ödenmiş Giderler9 5.418.810 4.343.301Diğer Dönen Varlıklar17 24.979.653 17.909.305ARA TOPLAM194.772.849 131.173.076TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR194.772.849 131.173.076DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 11.905.000 11.905.000Maddi Duran Varlıklar12 231.063.094 230.982.879Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.902.681 3.307.497Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 158.248 61.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR247.029.023 246.257.149TOPLAM VARLIKLAR441.801.872 377.430.225KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 50.812.605 84.953.541Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 8.002.791 23.176.243Ticari Borçlar37.090.533 40.321.768İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 37.090.533 40.321.768Diğer Borçlar12.983.803 11.067.392İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 10.695.674 9.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.288.129 1.690.952Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 8.356.583 9.820.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.034.163 2.203.200ARA TOPLAM119.280.478 171.542.288TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.280.478 171.542.288UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 10.029.580 15.495.353Uzun Vadeli Karşılıklar4.540.414 3.527.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.540.414 3.527.922Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 12.858.525 13.215.282TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.428.519 32.238.557TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER146.708.997 203.780.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar295.084.578 173.644.410Ödenmiş Sermaye18 175.000.000 55.600.000Sermaye Düzeltme Farkları18 23.412.213 23.412.213Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.540.857 1.199.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.993.607 145.849.971Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)146.993.607 145.849.971Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 149.215.318 147.557.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.221.711 -1.707.399Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 110.959 110.959Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-52.528.583 -44.181.529Net Dönem Karı veya Zararı25 555.525 -8.347.054Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.297 4.970TOPLAM ÖZKAYNAKLAR295.092.875 173.649.380TOPLAM KAYNAKLAR441.801.872 377.430.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 275.933.229 176.373.422Satışların Maliyeti19 -220.234.335 -152.814.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.698.894 23.559.421BRÜT KAR (ZARAR)55.698.894 23.559.421Genel Yönetim Giderleri20 -14.729.436 -12.859.368Pazarlama Giderleri20 -11.397.030 -9.540.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.245.011 1.272.733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -4.024.143 -1.511.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.793.296 920.125Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 1.318.768 8.659.298FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.112.064 9.579.423Finansman Gelirleri23 6.419.293 10.141.172Finansman Giderleri23 -32.495.577 -27.738.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.035.780 -8.018.390Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.476.928 -328.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -47.159 -7.332Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.429.769 -320.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)558.852 -8.346.607DÖNEM KARI (ZARARI)558.852 -8.346.607Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.327 447Ana Ortaklık Payları25 555.525 -8.347.054Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00320000 -0,15010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-514.312 147.163.138Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 165.794.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -642.890 -505.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler128.578 -18.126.234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 128.578 -18.126.234Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-514.312 147.163.138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.540 138.816.531Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.327 447Ana Ortaklık Payları41.213 138.816.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916129BIST