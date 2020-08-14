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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.08.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Kararın Genel kurulda onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 13.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.08.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 0 0
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 8.347.054.- TL' lik dönem zararının (yasal kayıtlara göre 14.547.494,85.- TL), geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu zarar hesaplanması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup 14.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PENGD SPK_VUK KAR DAĞITIMI-2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 55.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.172.426
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -8.018.837 -14.547.494,85
4. Vergiler ( - ) 328.217 0
5. Net Dönem Kârı -8.347.054 -14.547.494,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -44.181.529 -113.820.945,71
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868976


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NETAS 15,88 83.948.081 % 9,97  
AKSEN 5,09 149.001.080 % 9,94  
FADE 4,65 3.705.399 % 9,93  
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Riyal 1,9599 1,9697 % 0,44  
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Altın Ons 1.948 1.949 -5,13  
Altın Gr. 461 461 0,21  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.063 3.140 31,65  
Yarım 1.480 1.519 15,31  
Çeyrek 742 759 7,66  
Gümüş.Ons 26,76 26,79 -0,71  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,16  
B. Petrol 44,86 44,86 -0,10  
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