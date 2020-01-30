***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 18:23
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.01.2020 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir
Şirketimiz ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasında 01-08-2013 tarihinde imzalanıp, 31-07-2020 tarihinde sona erecek "sat-geri kirala" sözleşmesinin, ortaklığımızın menfaat ve gereksinimleri açısından revize edilmek sureti ile 28-02-2020 tarihinde sonlandırılması için görüşmeler yapılmasına ve üzerinde üretim tesislerimizin de yer aldığı 2131 parsel nolu arsa ve fabrika binamızın, güncel rayiç değerinin tespiti amacıyla gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815627
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,11
|Açılış
|: 303,17
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7985
|7,8377
|% 0,89
|
|Frank
|6,1390
|6,1760
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5881
|1,5961
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,57
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,07
|