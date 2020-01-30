***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.01.2020 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki gibidirŞirketimiz ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasında 01-08-2013 tarihinde imzalanıp, 31-07-2020 tarihinde sona erecek "sat-geri kirala" sözleşmesinin, ortaklığımızın menfaat ve gereksinimleri açısından revize edilmek sureti ile 28-02-2020 tarihinde sonlandırılması için görüşmeler yapılmasına ve üzerinde üretim tesislerimizin de yer aldığı 2131 parsel nolu arsa ve fabrika binamızın, güncel rayiç değerinin tespiti amacıyla gerekli iş ve işlemlerin başlatılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815627BIST