***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2020 tarihli açıklamamıza istinaden, Şirketimiz ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki "sat-geri kirala" sözleşmesi, 28-02-2020 tarihinde sonlandırılmak üzere, (bugün) 31.01.2020 tarihli revize sözleşme ile imza altına alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816355BIST