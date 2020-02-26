***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Deniz Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki 31.01.2020 tarihli revize "sat-geri kirala" sözleşmesinin sonlandırılmasının temini için gerekli son ödeme (bugün) 26.02.2020 tarihinde tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, sözleşmeye konu 2131 parsel no'lu arsanın tarafımıza devri için gerekli işlemler başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821776BIST