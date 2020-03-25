***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 17:51
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz Bucuklar uzun bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.
Bu acı kaybımızı kamuoyu ile paylaşır bu vesile ile kederli ailesine başsağlığı dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832169
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