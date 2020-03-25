***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz Bucuklar uzun bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.Bu acı kaybımızı kamuoyu ile paylaşır bu vesile ile kederli ailesine başsağlığı dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832169BIST