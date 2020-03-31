***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz Bucuklar'ın vefatı sonrasında, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Gökhan Gökhan bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olup, söz konusu atama Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilecektir.Kamuoyunun dikkatine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833557BIST