***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 15:58
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz Bucuklar'ın vefatı sonrasında, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sayın Gökhan Gökhan bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olup, söz konusu atama Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilecektir.
Kamuoyunun dikkatine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833557
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|QNBFL
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|OSMEN
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|THYAO
|9,03
|710.096.160
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|ECILC
|4,77
|647.240.885
|% 4,15
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|ASELS
|23,68
|494.755.213
|% 1,89
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|PGSUS
|34,20
|435.378.839
|% 9,97
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|ECILC
|4,77
|647.240.885
|% 4,15
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|IHLGM
|1,05
|135.035.699
|% 9,38
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|YKBNK
|1,89
|245.516.776
|% 1,07
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|GSRAY
|2,22
|246.970.080
|% 9,90
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|IHLAS
|0,51
|44.648.974
|% 8,51
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,1388
|8,1796
|% -0,05
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|Frank
|6,7929
|6,8338
|% -0,55
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|Riyal
|1,7412
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|% -0,21
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|Alış
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|Altın Gr.
|339
|340
|-3,59
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,08
|14,13
|0,05
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|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
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