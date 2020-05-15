***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı-RevizeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 15.05.2020 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 22.04.2020 tarihinde alınan kararın revize edilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 HamilineB Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.05.2020 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 22.04.2020 tarihinde alınan kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,1. Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde (5.560.000.000 adet paya bölünmüş her bir payın beher değeri 1 kuruş olan) 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,2. Artırılan 119.400.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli 11.940.000.000 adet payın hamiline yazılı olarak ihracına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her 100 pay için 1 TL fiyattan kullandırılmasına,3. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olamamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında satılmasına,5. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,6. Yapılacak sermaye artırımında imtiyazlı olan (A) grubu pay sahiplerine imtiyazlı (A) grubu, imtiyazsız olan (B) grubu pay sahiplerine yine imtiyazsız (B) grubu pay verilmesine,7. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,8. Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.', Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Penguen_Taslak_Izahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845542BIST