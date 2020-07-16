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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.07.2020 22:31
GÜNCEL HABERLER



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 Hamiline
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde 22.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için 05.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Kurulun 16.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.
SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860160


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BURVA 33,22 13.939.851 % 10,00  
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Frank 7,2231 7,2666 % -0,09  
Riyal 1,8226 1,8318 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 396 396 -2,84  
Cumhuriyet 2.576 2.599 -18,50  
Tam 2.653 2.667 -19,00  
Yarım 1.288 1.304 -9,20  
Çeyrek 646 653 -4,60  
Gümüş Gr. 4,21 4,22 -0,06  
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