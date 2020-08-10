***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bedelli sermaye artırımının tamamlanması hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 1.248.597,912 2.681.341,550 214,74820 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033 Hamiline PENG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPENG00043B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 54.351.402,088 116.718.658,450 214,74820 1,00 B Grubu B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8 Hamiline PENGD(RÜÇHAN), TRRPENG00050 194.831,872Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 55.600.000 119.400.000,000 214,74820 194.831,872Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.07.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.08.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 16.07.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 55.600.000 TL iken 175.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 119.400.000 TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 21.07.2020 ile 04.08.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 194.831,872 TL nominal değerli paylar 06.08.2020 - 07.08.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa' da satılması planlanmış olup 06.08.2020 tarihinde tamamı satılmış ve sermaye artırımı tamamlanmıştır.Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.08.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştırŞirketimizin tamamlanan sermaye artırımımıza ilişkin Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7.maddesinin ekli şekilde güncellenmesi ve yeni şeklinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması için başvuruda bulunulmasına,2. İşlemlerin Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan ettirilmesine,3. İş ve işlemlerin tamamlanması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sozlesme tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867533BIST