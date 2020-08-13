***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.08.2020 18:09
Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 175.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı20 194.831,872
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.08.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, s
18:001.101
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:007,3160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:008,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:00457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,87
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TSPOR
|4,18
|325.805.365
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.949.324
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.183.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.142.146
|% 10,00
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|KLGYO
|9,31
|40.762.172
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,75
|179.610.633
|% -9,90
|
|RTALB
|43,02
|740.113.541
|% -9,81
|
|ASELS
|17,58
|1.112.744.559
|% -0,96
|
|TUPRS
|78,35
|1.032.370.698
|% 0,77
|
|GUSGR
|5,96
|1.003.730.153
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,98
|997.485.615
|% -2,94
|
|THYAO
|11,18
|976.663.582
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,98
|997.485.615
|% -2,94
|
|KARSN
|3,26
|921.746.749
|% 6,54
|
|KRDMD
|2,83
|784.482.774
|% -6,29
|
|SKBNK
|1,50
|382.289.264
|% -0,66
|
|ODAS
|2,44
|447.504.608
|% -3,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3146
|7,3185
|% -0,21
|
|Euro
|8,6568
|8,6732
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,5618
|9,6097
|% 0,36
|
|Frank
|8,0148
|8,0630
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% -0,19
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|31,35
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|