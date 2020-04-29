***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.04.2020 18:57
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun revize edilmiş hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841259
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0310
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,87
|Açılış
|: 380,05
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6251
|8,6684
|% -0,33
|
|Frank
|1,8446
|1,8538
|% -0,46
|
|Riyal
|380,0260
|380,2280
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-7,43
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.498
|-17,00
|
|Tam
|2.505
|2.559
|-17,40
|
|Yarım
|1.221
|1.251
|-8,50
|
|Çeyrek
|612
|626
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,48
|24,48
|1,74
|