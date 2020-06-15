***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuya açıklanan 31.03.2020 tarihli şirket finansal raporlarında yer alan finansal borçlardaki değişim nedeniyle güncellenen "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ‘un revize edilmiş hali ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851286BIST