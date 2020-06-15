***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.06.2020 18:44
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuya açıklanan 31.03.2020 tarihli şirket finansal raporlarında yer alan finansal borçlardaki değişim nedeniyle güncellenen "Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ‘un revize edilmiş hali ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851286
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0565
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 379,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5828
|8,6258
|% 0,74
|
|Frank
|7,1847
|7,2280
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-9,54
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.483
|-2,80
|
|Tam
|2.533
|2.551
|-2,90
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,40
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,55
|38,55
|-0,18
|