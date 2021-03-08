***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHAN ÜMİT GENÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 16.02.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.43 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTURHAN GENÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 16.02.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0.43 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAYCAN ANLAMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2018 İcrada Görevli Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Birim YöneticisiGÖKHAN GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916138BIST