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***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2021 18:18



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 16.02.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.43 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TURHAN GENÇOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayici 16.02.1988 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0.43 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYCAN ANLAMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.08.2018 İcrada Görevli Mali İşler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
GÖKHAN GÖKHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916138


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Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,17 25,20 0,01  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,16  
B. Petrol 68,84 68,84 -0,52  
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