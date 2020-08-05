***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 55.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 21.07.2020 tarihinde başlayıp 04.08.2020 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 194.831,872 TL olup, kalan paylar 06.08.2020 - 07.08.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelinde altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte bilginize sunulmuştur. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu' na, Şirketimiz Penguen Gıda Sanayi A.Ş.' nin www.penguen.com.tr, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun (KAP) www.kap.org.tr ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.' nin www.yf.com.tr internet adreslerinden ulaşılması mümkündür.Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arz edilerek satılması sonrasında satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır. Bu nedenle satılamayan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25.1(a) maddesi uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben 6 iş günü içinde iptal edilecektir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865376BIST