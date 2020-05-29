***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.05.2020 18:53
***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
LIDL STIFTUNG & CO.KG.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%41,26
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Yurtdışı Satışlar
Açıklamalar
Şirketimiz, bugün, Avrupa'nın ünlü market zinciri ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 23.173.380 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, bu anlaşma ile birlikte yeni sezon ihracat bağlantılarımız 24.892.196 EUR tutarına ulaşmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847830
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,93
|Açılış
|: 380,36
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.913.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.474.454
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.944.724
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.432.512
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.928
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.700
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.866.668
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|721.109.028
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.521.917
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|820.517.450
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.121.865
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.922.662
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.762.494.988
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3690
|8,4109
|% 0,00
|
|Frank
|7,0645
|7,1071
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8108
|1,8198
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|15,52
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.500
|26,30
|
|Tam
|2.541
|2.569
|19,40
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,20
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,64
|35,64
|-0,39
|