***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıLIDL STIFTUNG & CO.KG.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%41,26Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/06/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiYurtdışı SatışlarAçıklamalarŞirketimiz, bugün, Avrupa'nın ünlü market zinciri ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 23.173.380 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, bu anlaşma ile birlikte yeni sezon ihracat bağlantılarımız 24.892.196 EUR tutarına ulaşmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarımızın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847830BIST