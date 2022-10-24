***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.10.2022 09:17
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E %800 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 78,722 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073441
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
0
En Düşük
0
18:0518,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6336
En Düşük
18,5049
18:0518,3346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,4256
En Düşük
18,2651
18:05989,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 989,57
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 800,00
|
|QUAGR
|41,84
|39.515.866
|% 0,00
|
|KLKIM
|34,82
|68.871.090
|% 0,00
|
|MERCN
|25,72
|38.083.895
|% 0,00
|
|MEDTR
|31,88
|22.115.210
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,32
|179.078.345
|% 0,00
|
|AGHOL
|87,00
|104.869.822
|% 0,00
|
|AGYO
|7,17
|33.320.732
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,55
|2.477.308.866
|% 0,00
|
|ANELE
|4,26
|28.566.730
|% 0,00
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% 0,00
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 0,00
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 0,00
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 0,00
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.556.731
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,6120
|% 0,17
|
|Euro
|18,3091
|18,3323
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,0326
|21,1381
|% 0,44
|
|Frank
|18,5461
|18,6579
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|-2,47
|
|Altın Gr.
|991
|991
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.707
|6.822
|113,00
|
|Yarım
|3.268
|3.333
|53,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.666
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-0,84
|