***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.06.2023 18:35
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PENTA.E payları 14/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158459
BIST
18:055.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,93
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
18:0523,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0179
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
18:0525,5105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1557
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
18:051.475,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,34
|Açılış
|: 1.475,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|50.941,00
|2.648.932
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.129.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.961.933
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.163.823
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.742.432
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.743.083
|% -9,97
|
|ETYAT
|4,44
|3.138.084
|% -9,39
|
|BRSAN
|238,30
|973.999.617
|% -8,70
|
|EUKYO
|5,47
|8.599.189
|% -8,53
|
|THYAO
|177,80
|8.391.542.504
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.813.468.928
|% -9,98
|
|EREGL
|37,40
|4.356.360.468
|% -1,42
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,41
|2.287.417.345
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,75
|3.276.153.343
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,98
|2.660.048.482
|% -0,92
|
|AKBNK
|18,03
|3.496.442.882
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,58
|3.878.695.630
|% 1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6224
|23,6281
|% 0,07
|
|Euro
|25,4808
|25,5129
|% 0,62
|
|Sterlin
|29,6791
|29,8279
|% 0,73
|
|Frank
|25,9722
|26,1287
|% 0,33
|
|Riyal
|6,2820
|6,3135
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,81
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-12,36
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.801
|4.890
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.400
|2.445
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|17,95
|17,96
|-0,31
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem