***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.06.2023 11:11
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: GDK,GLB,YAT Satıcı Üye: IYM (Fiyat: 14,95 TL, Miktar: 40.000.000 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159654
BIST
13:235.389
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -86,90
|Açılış
|: 5.485
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|Önceki Kapanış
|: 5.475
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5.360
En Yüksek
5.485
13:2323,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 23,5000
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|Önceki Kapanış
|: 23,5200
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23,6777
En Düşük
23,4115
13:2325,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 25,6500
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|Önceki Kapanış
|: 25,7300
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25,9286
En Düşük
25,6764
13:231.484,05
En Yüksek
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|: -0,16%
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|Açılış
|: 1.484,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
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1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.204.495
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.964.600
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.699.533
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.090.826
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.110.607
|% -5,04
|
|OSMEN
|96,40
|37.539.941
|% -5,02
|
|THYAO
|178,30
|3.575.534.185
|% -1,33
|
|ASTOR
|56,60
|2.128.585.906
|% 4,81
|
|AKBNK
|18,63
|1.344.504.940
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|PENTA
|27,94
|1.227.164.173
|% 7,30
|
|YKBNK
|12,47
|1.246.025.424
|% -2,58
|
|ADESE
|1,47
|142.929.340
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,96
|262.184.569
|% 0,68
|
|ODAS
|6,94
|565.072.127
|% 6,44
|
|ISCTR
|13,14
|1.009.597.020
|% -2,09
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6610
|23,6663
|% 0,22
|
|Euro
|25,8331
|25,8387
|% 0,00
|
|Sterlin
|30,2303
|30,3819
|% 0,17
|
|Frank
|26,3072
|26,4657
|% -0,04
|
|Riyal
|6,2913
|6,3229
|% 0,21
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.750
|9.998
|-42,07
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|-0,12
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|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
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