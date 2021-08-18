***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.08.2021 18:10
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.445
En Düşük
1.434
17:058,5210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0730
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:059,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:05488,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,91
|Açılış
|: 488,57
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:05
|DMSAS
|8,04
|114.807.293
|% 17,03
|
|PENTA
|90,35
|16.207.610
|% 16,88
|
|DOBUR
|23,24
|2.692.805
|% 14,03
|
|KTSKR
|52,35
|93.620.978
|% 12,24
|
|ESCAR
|20,24
|92.247.936
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,55
|38.106.367
|% -7,37
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BRYAT
|388,10
|112.200.605
|% -6,59
|
|ALKIM
|15,59
|115.423.203
|% -6,53
|
|GARAN
|9,31
|822.520.492
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,70
|636.964.170
|% -4,23
|
|SISE
|8,71
|514.943.411
|% 1,04
|
|EREGL
|18,58
|506.880.866
|% -2,47
|
|THYAO
|12,26
|505.219.779
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,86
|375.234.940
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|153.704.690
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|247.442.731
|% -1,16
|
|GARAN
|9,31
|822.520.492
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,70
|636.964.170
|% -4,23
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5174
|8,5210
|% 0,86
|
|Euro
|9,9718
|9,9781
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,6312
|11,6895
|% 0,38
|
|Frank
|9,2570
|9,3128
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,87
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,00
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,61
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,68
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-1,53
|
Seans Raporu
17:05
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-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 11 kaybederek (% -0.39 ) 1, 556
-
17:16XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 9, 991.00 milyon TL de
-
17:13BRYAT
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 389.30 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 262 adet işlem
-
17:12ATEKS
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 301, 369 adet işlem
-
17:11XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 9, 808.00 milyon TL de