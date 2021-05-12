***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım payları, 17/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 43.724.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XUTUM 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XTUMY 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XYLDZ 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XHARZ 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XUTEK 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XTKJS 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XBLSM 17/05/2021PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XSIST 17/05/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936368BIST