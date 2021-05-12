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***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

12.05.2021 12:37



***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım payları, 17/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 43.724.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XUTUM 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XTUMY 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XYLDZ 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XHARZ 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XUTEK 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XTKJS 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XBLSM 17/05/2021
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM XSIST 17/05/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936368


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DGGYO 10,69 2.341.960 % 9,98  
KSTUR 334,90 524.479 % 9,98  
MERIT 291,20 1.188.974 % 9,97  
YAPRK 82,35 2.533.970 % 9,95  
GSRAY 3,54 200.868.389 % 9,94  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,4196 8,4273 % 1,78  
Euro 10,1829 10,1927 % 1,04  
Sterlin 11,7891 11,8483 % 0,99  
Frank 9,2128 9,2683 % 0,96  
Riyal 2,2226 2,2337 % 0,99  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 4,01  
Altın Gr. 495 495 6,03  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,62 27,65 0,02  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 0,04  
B. Petrol 69,31 69,31 0,76  
Seans Raporu 12:35
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