***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.10.2022 17:05
***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PENTA
24.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
PENTA TEKNOLOJİ PENTA 800,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073308
BIST
16:553.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 26,27
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:5518,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:5518,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0498
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:55980,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,62
|Açılış
|: 980,89
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
981,28
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:53
|CELHA
|20,68
|39.640.170
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|114.503.080
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.709.642
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|553.232.848
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.174.452
|% 10,00
|
|ETILR
|8,78
|82.656.347
|% -5,39
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ULUFA
|4,38
|22.117.631
|% -3,74
|
|NTGAZ
|29,16
|89.031.370
|% -3,64
|
|HEKTS
|28,94
|911.699.726
|% -3,60
|
|THYAO
|97,90
|4.580.136.913
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,66
|2.682.972.351
|% 3,56
|
|SISE
|31,54
|2.611.974.935
|% 0,57
|
|TUPRS
|372,40
|2.288.416.175
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,60
|2.096.331.034
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,66
|2.682.972.351
|% 3,56
|
|TSKB
|2,97
|949.451.683
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,02
|551.142.810
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,60
|2.096.331.034
|% -0,93
|
|VAKBN
|9,07
|1.550.190.268
|% 2,72
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5979
|% -0,05
|
|Euro
|18,2281
|18,2542
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6916
|20,7954
|% -0,66
|
|Frank
|18,3858
|18,4965
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,01
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|14,60
|
|Altın Gr.
|978
|978
|4,66
|
|Cumhuriyet
|6.613
|6.713
|-11,00
|
|Tam
|6.633
|6.740
|31,00
|
|Yarım
|3.232
|3.295
|15,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,01
|
|B. Petrol
|93,59
|93,59
|1,21
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08ALCAR
Yüzde 4.19 oranında artışla 455.20 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 729 adet işlem
-
17:06YYLGD
Yüzde 4.81 oranında artışla 30.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 412, 626 adet işlem
-
17:05KRTEK
Yüzde 5.63 oranında artışla 29.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 553 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.25 ) 4, 285
-
17:04XU100
Endeks 3, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 56, 734.00 milyon TL de