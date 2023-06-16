***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)40000000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)10,16Satıcının Unvanıİstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel FonAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler)İşlem Fiyatı (TL)14,95Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları14,88 TL - 22,32 TLİşlem Tarihi19/06/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un sahip olduğu Şirket sermayesinin %10,16'sına tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan üç yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 14,95 TL fiyatla satışı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (satıcı üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 19/06/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.AlıcıNominal Değeri (TL)Century City Securities SA19.500.000Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.6.500.000Ümit Gümüş14.000.000Toplam40.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159531BIST