***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***PENTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)35433779Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)Satıcının Unvanıİstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel FonAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler)İşlem Fiyatı (TL)17,06Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları17,05 TL - 25,57 TLİşlem Tarihi23/11/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. ortaklarından İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'un sahip olduğu Şirket sermayesinin %9'una tekabül eden toplam 35.433.779 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan iki yatırımcıya 1 TL nominal değerli pay için 17,06 TL fiyatla satışı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Satıcı Üye), Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır. AlıcıNominal Değeri (TL)Century City Securities SA 19.500.000Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. 15.933.779Toplam 35.433.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219409BIST