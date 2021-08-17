***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2021 15:54
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958631
BIST
15:571.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:578,4284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:579,8990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0696
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:57484,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,50
|Açılış
|: 484,38
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:57
|SELGD
|6,50
|25.010.619
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.932.293
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.509.975
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.048.962
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.061.579
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.936.585
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.804.089
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|14.964.202
|% -8,20
|
|GARAN
|9,33
|1.089.500.466
|% -0,74
|
|PETKM
|6,08
|692.567.047
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,34
|643.308.378
|% 1,21
|
|GENIL
|16,39
|550.880.586
|% 3,28
|
|ARCLK
|33,92
|521.421.888
|% 2,60
|
|GARAN
|9,33
|1.089.500.466
|% -0,74
|
|PETKM
|6,08
|692.567.047
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,54
|275.712.509
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,09
|106.683.512
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,34
|643.308.378
|% 1,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4245
|8,4284
|% -0,30
|
|Euro
|9,8942
|9,8990
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,5584
|11,6164
|% -0,94
|
|Frank
|9,1879
|9,2433
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2378
|2,2490
|% -0,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,15
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|-0,09
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:13SELGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 008, 609 adet işlem
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16:12AKSA
Yüzde 4.80 oranında artışla 18.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 275, 342 adet işlem
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16:11MARTI
Yüzde 7.65 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 291, 069 adet işlem
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16:10GOLTS
Yüzde 4.46 oranında artışla 42.62 lira fiyatla işlem gören hissede 508, 788 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 10, 289.00 milyon TL de