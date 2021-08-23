***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 10:32
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959948
BIST
13:211.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,85
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:218,4758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:219,9355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:21487,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 487,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:21
|BRLSM
|11,01
|556.710.496
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.213.333
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.100.835
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.615.995
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.483.413
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.239.076
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|VKING
|6,65
|3.085.128
|% -5,41
|
|GARAN
|9,50
|601.523.227
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.710.496
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|536.671.973
|% 2,53
|
|SASA
|28,28
|454.391.636
|% 1,36
|
|AKBNK
|5,73
|348.082.258
|% 2,50
|
|GARAN
|9,50
|601.523.227
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,73
|348.082.258
|% 2,50
|
|SISE
|8,92
|536.671.973
|% 2,53
|
|PETKM
|6,07
|334.948.503
|% 2,02
|
|BRLSM
|11,01
|556.710.496
|% 9,99
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4717
|8,4758
|% -0,10
|
|Euro
|9,9296
|9,9355
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5443
|11,6022
|% 0,18
|
|Frank
|9,2025
|9,2579
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% -0,12
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,39
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|3,38
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,63
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|2,00
|