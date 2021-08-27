***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2021 10:13
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960733
BIST
13:031.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:038,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:039,8742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:03485,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,91
|Açılış
|: 485,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:03
|DESA
|10,12
|6.850.646
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,95
|46.043.515
|% 9,51
|
|YAPRK
|33,20
|33.061.250
|% 7,37
|
|EDATA
|12,13
|4.363.937
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|KNFRT
|16,26
|13.340.983
|% -4,69
|
|GESAN
|23,56
|404.762.381
|% -4,31
|
|PENTA
|80,05
|2.270.659
|% -4,13
|
|THYAO
|12,56
|415.985.701
|% -1,80
|
|GESAN
|23,56
|404.762.381
|% -4,31
|
|KRDMD
|7,66
|335.586.137
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|309.791.644
|% 2,14
|
|GARAN
|9,45
|269.477.033
|% 0,11
|
|ODAS
|1,47
|131.396.838
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,53
|134.888.984
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|309.791.644
|% 2,14
|
|TRGYO
|4,11
|189.941.500
|% 2,24
|
|MRGYO
|1,14
|52.022.324
|% 1,79
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3935
|8,3941
|% 0,07
|
|Euro
|9,8699
|9,8742
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4822
|11,5398
|% 0,25
|
|Frank
|9,1180
|9,1729
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2331
|2,2443
|% 0,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|71,02
|71,02
|0,84
|