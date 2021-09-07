***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2021 10:55
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962157
BIST
16:021.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:028,4580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0210,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:02488,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 488,15
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ORCAY
|14,33
|160.339.544
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.135.377
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.331.382
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.623.883
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,19
|78.592.546
|% -4,05
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|481.985.440
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.174.658
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.166.397
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.441.063
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.887.496
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.055.405
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|405.963.735
|% 0,55
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4542
|8,4578
|% -0,05
|
|Euro
|10,0157
|10,0238
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6808
|11,7394
|% 0,56
|
|Frank
|9,1811
|9,2364
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|9,64
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|4,66
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|72,43
|72,43
|-0,17
|