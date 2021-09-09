***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:04
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962950
BIST
14:291.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:298,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:2910,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:29489,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,13
|Açılış
|: 489,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ORCAY
|14,33
|157.979.293
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.710.562
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.491.497
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.097.140
|% 9,92
|
|KENT
|207,00
|963.859
|% 8,95
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,50
|9.314.695
|% -1,96
|
|DERHL
|5,11
|2.706.566
|% -0,78
|
|CANTE
|12,71
|5.900.631
|% -0,31
|
|ZRGYO
|1,59
|1.624.578
|% 0,00
|
|KONTR
|69,45
|228.607.022
|% 2,58
|
|EGEPO
|6,73
|221.327.967
|% 4,67
|
|ORCAY
|14,33
|157.979.293
|% 9,98
|
|BRLSM
|10,32
|142.950.618
|% 4,45
|
|GESAN
|21,30
|88.804.374
|% 1,33
|
|EGEPO
|6,73
|221.327.967
|% 4,67
|
|BRLSM
|10,32
|142.950.618
|% 4,45
|
|ORCAY
|14,33
|157.979.293
|% 9,98
|
|BMSCH
|8,51
|44.787.574
|% 2,41
|
|BOBET
|4,60
|21.879.252
|% 1,77
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4607
|8,4630
|% 0,01
|
|Euro
|10,0233
|10,0304
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6598
|11,7183
|% 0,38
|
|Frank
|9,1695
|9,2247
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|8,23
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,82
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,17
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
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