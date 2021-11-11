***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 16:13
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977032
BIST
16:591.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:599,9233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0818
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:5911,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0997
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:59594,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 8,38
|Açılış
|: 594,72
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:59
|OZRDN
|8,47
|30.957.203
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.596.461
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|88.198.701
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.014.550
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.328.151
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|191.881.077
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.687.155
|% -9,97
|
|RALYH
|7,25
|87.903.362
|% -9,03
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,97
|7.246.956.797
|% 9,93
|
|GARAN
|10,65
|2.944.657.862
|% -0,75
|
|THYAO
|17,87
|1.563.123.063
|% -1,43
|
|TUPRS
|159,20
|1.202.950.664
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,50
|1.029.258.914
|% 2,60
|
|PETKM
|7,97
|7.246.956.797
|% 9,93
|
|GARAN
|10,65
|2.944.657.862
|% -0,75
|
|YKBNK
|3,11
|706.437.730
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|214.523.092
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,50
|1.029.258.914
|% 2,60
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9194
|9,9233
|% 0,83
|
|Euro
|11,3896
|11,3976
|% 0,88
|
|Sterlin
|13,2613
|13,3278
|% 0,79
|
|Frank
|10,7168
|10,7814
|% 0,42
|
|Riyal
|2,6375
|2,6507
|% 0,80
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|11,57
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,40
|
|Cumhuriyet
|3.925
|3.984
|53,00
|
|Tam
|3.908
|4.007
|54,24
|
|Yarım
|1.889
|1.938
|26,24
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,11
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,53
|
Seans Raporu
16:59
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, VAKBN