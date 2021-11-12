***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 17:07
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977431
BIST
17:191.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,79
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.642
En Düşük
1.631
17:199,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:1911,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0532
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:19593,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,72
|Açılış
|: 593,97
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:17
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|PRKAB
|35,24
|189.163.721
|% 9,24
|
|GLRYH
|2,79
|50.853.026
|% 6,90
|
|DOAS
|44,26
|295.586.050
|% 6,60
|
|SKBNK
|1,17
|238.514.240
|% 6,36
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|NUGYO
|11,26
|8.108.645
|% -7,25
|
|DOGUB
|3,80
|1.172.196
|% -3,55
|
|EUHOL
|1,80
|14.664.842
|% -3,23
|
|KERVN
|0,69
|663.455
|% -2,82
|
|PETKM
|7,62
|2.711.298.369
|% -0,39
|
|GARAN
|10,65
|1.552.527.903
|% 0,47
|
|THYAO
|17,79
|1.358.623.943
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,46
|681.534.192
|% 0,54
|
|TUPRS
|155,60
|637.649.339
|% -0,58
|
|PETKM
|7,62
|2.711.298.369
|% -0,39
|
|ADESE
|1,22
|433.225.918
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,17
|238.514.240
|% 6,36
|
|YKBNK
|3,09
|538.198.537
|% 0,32
|
|GARAN
|10,65
|1.552.527.903
|% 0,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9528
|9,9560
|% 0,53
|
|Euro
|11,3834
|11,3893
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,2883
|13,3549
|% 0,68
|
|Frank
|10,7373
|10,8020
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6446
|2,6579
|% 0,44
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-6,18
|
|Altın Gr.
|593
|593
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.986
|-6,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-1,16
|