***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 15:04
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985183
BIST
15:091.770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -33,98
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:0911,1339
En Yüksek
|Değişim
|: -8,66%
|| -1,0560
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:0912,6752
En Yüksek
|Değişim
|: -8,42%
|| -1,1649
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:09633,50
En Yüksek
|Değişim
|: -10,50%
|| -74,30
|Açılış
|: 633,50
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PENTA
|359,70
|31.232.137
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|12.799.793
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|30.470.513
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.287.385
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|157.854.668
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.237.676
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,79
|2.807.619.782
|% -0,76
|
|SISE
|12,58
|2.192.349.280
|% -5,27
|
|EREGL
|24,40
|1.730.867.557
|% -4,09
|
|TUPRS
|141,30
|1.269.765.533
|% -5,61
|
|THYAO
|18,47
|1.265.941.386
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,52
|1.040.697.266
|% 1,15
|
|GARAN
|11,79
|2.807.619.782
|% -0,76
|
|SISE
|12,58
|2.192.349.280
|% -5,27
|
|ODAS
|1,38
|200.129.739
|% 0,73
|
|DOHOL
|2,64
|391.866.874
|% -5,04
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0775
|11,1339
|% -8,66
|
|Euro
|12,4361
|12,6752
|% -8,42
|
|Sterlin
|14,5935
|14,6667
|% -10,22
|
|Frank
|11,8110
|11,8821
|% -10,65
|
|Riyal
|2,8979
|2,9124
|% -10,55
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-0,78
|
|Altın Gr.
|633
|633
|-74,84
|
|Cumhuriyet
|4.151
|4.214
|-691,00
|
|Tam
|4.208
|4.351
|-587,40
|
|Yarım
|2.034
|2.105
|-284,14
|
|Çeyrek
|1.020
|1.052
|-142,07
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|-0,94
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,16
|
Seans Raporu
15:09
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15:24GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 195, 339 adet işlem
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15:23SKTAS
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 807, 298 adet işlem
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TAVHL, DOHOL
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 27 kaybederek (% -2.14 ) 1, 568
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15:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, GSDHO, PRKAB, DOCO, DZGYO, DOBUR