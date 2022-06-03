***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2022 16:29
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034570
BIST
16:472.600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,33
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:4716,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0855
|Açılış
|: 16,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:4717,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0970
|Açılış
|: 17,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:47989,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 989,15
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:47
|HEDEF
|6,93
|86.087.444
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.322.362
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|108.985.594
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.334.554
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,08
|50.116.074
|% 8,88
|
|KRSTL
|6,77
|6.343.009
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,53
|288.435.765
|% -9,77
|
|PENTA
|479,90
|83.869.432
|% -6,45
|
|KLSYN
|2,13
|31.621.200
|% -5,33
|
|MEPET
|3,04
|8.544.711
|% -5,00
|
|SASA
|42,56
|3.203.414.749
|% 5,87
|
|THYAO
|48,54
|2.927.082.534
|% -2,14
|
|KARSN
|7,26
|2.365.286.605
|% 0,97
|
|EREGL
|34,70
|1.348.227.731
|% 0,06
|
|KRDMD
|15,12
|1.243.690.497
|% -0,72
|
|KARSN
|7,26
|2.365.286.605
|% 0,97
|
|DOHOL
|3,92
|709.283.093
|% 1,82
|
|TSKB
|2,23
|389.773.911
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,79
|501.984.441
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,82
|592.032.280
|% -0,62
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5225
|16,5395
|% 0,52
|
|Euro
|17,7588
|17,7956
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,6740
|20,7777
|% 0,17
|
|Frank
|17,1282
|17,2314
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3950
|4,4171
|% 0,44
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-6,81
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|2,00
|
|Tam
|6.541
|6.706
|5,73
|
|Yarım
|3.161
|3.244
|2,77
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,23
|