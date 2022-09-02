***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 11:26
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059578
BIST
11:143.195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 52,61
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.195
En Düşük
3.160
11:1418,2261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:1418,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:14997,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,60
|Açılış
|: 997,49
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:14
|HKTM
|23,38
|42.496.613
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.321.506
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,54
|20.787.807
|% 9,68
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|NTHOL
|13,27
|54.753.866
|% 8,06
|
|MTRKS
|47,52
|1.734.242
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,82
|4.546.787
|% -6,77
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|CANTE
|77,60
|7.748.881
|% -5,37
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|THYAO
|71,95
|1.890.116.357
|% 1,20
|
|AKBNK
|12,58
|1.665.672.738
|% 6,16
|
|HALKB
|8,46
|1.375.899.083
|% -0,70
|
|YKBNK
|7,49
|1.284.543.380
|% -1,06
|
|VAKBN
|7,67
|958.099.932
|% 0,13
|
|YKBNK
|7,49
|1.284.543.380
|% -1,06
|
|HALKB
|8,46
|1.375.899.083
|% -0,70
|
|EKGYO
|4,07
|611.838.191
|% 1,75
|
|AKBNK
|12,58
|1.665.672.738
|% 6,16
|
|VAKBN
|7,67
|958.099.932
|% 0,13
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2166
|18,2261
|% 0,16
|
|Euro
|18,1903
|18,1972
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0033
|21,1086
|% 0,32
|
|Frank
|18,5290
|18,6406
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% 0,19
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,96
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.716
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|1,81
|
Seans Raporu
11:14
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