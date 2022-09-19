***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 17:01
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064032
BIST
16:493.240
En Yüksek
|Değişim
|: -4,05%
|| -136,93
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.240
16:4918,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:4918,3482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:49981,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,42
|Açılış
|: 981,05
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SMRTG
|45,98
|107.922.197
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.771.498
|% 9,98
|
|HKTM
|34,04
|26.189.352
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.587.196
|% 9,92
|
|SUWEN
|33,92
|115.719.471
|% 9,84
|
|ROYAL
|5,57
|638.908
|% -7,48
|
|PGSUS
|245,40
|235.342.211
|% -4,51
|
|SELVA
|9,44
|63.058.815
|% -4,26
|
|KGYO
|16,98
|8.111.448
|% -4,23
|
|QNBFB
|42,52
|240.266
|% -3,63
|
|ODAS
|5,47
|743.622.486
|% 3,21
|
|AGHOL
|89,85
|257.902.720
|% -1,43
|
|PGSUS
|245,40
|235.342.211
|% -4,51
|
|ULUUN
|22,60
|234.329.331
|% 3,67
|
|BIOEN
|11,95
|221.910.692
|% 5,94
|
|CONSE
|4,28
|169.200.609
|% 4,39
|
|MOBTL
|2,70
|86.854.148
|% 1,89
|
|SEGYO
|1,35
|30.231.804
|% -0,74
|
|HUNER
|4,24
|82.514.416
|% 0,95
|
|FORMT
|1,69
|32.676.958
|% -0,59
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2923
|18,3004
|% 0,25
|
|Euro
|18,3066
|18,3482
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7646
|20,8687
|% -0,11
|
|Frank
|18,8569
|18,9705
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8514
|4,8758
|% 0,16
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,38
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|-22,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.290
|9,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-1,78
|
Seans Raporu
16:49
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