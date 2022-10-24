***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:19
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073465
BIST
12:433.977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 42,23
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:4318,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:4318,3049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0256
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:43985,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,17
|Açılış
|: 985,19
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:43
|FENER
|62,15
|365.802.296
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|27.287.665
|% 9,98
|
|KLMSN
|17,43
|32.799.385
|% 9,97
|
|CONSE
|8,32
|662.051.822
|% -8,57
|
|YAPRK
|48,46
|35.419.923
|% -5,90
|
|TRCAS
|22,52
|126.631.775
|% -5,06
|
|SONME
|41,38
|15.960.120
|% -4,87
|
|ULUFA
|4,20
|37.537.880
|% -4,55
|
|THYAO
|99,25
|4.012.370.966
|% 1,33
|
|KRDMD
|12,68
|1.932.398.709
|% 2,92
|
|SISE
|32,78
|1.486.702.041
|% 2,44
|
|SASA
|97,00
|1.376.764.324
|% 4,13
|
|TOASO
|106,40
|1.354.311.497
|% 9,41
|
|EKGYO
|4,68
|1.218.262.590
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,68
|1.932.398.709
|% 2,92
|
|ODAS
|7,69
|1.013.657.053
|% -3,03
|
|TSKB
|2,88
|334.737.371
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,98
|228.031.618
|% 1,02
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6028
|18,6099
|% 0,15
|
|Euro
|18,2950
|18,3049
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,9878
|21,0931
|% 0,23
|
|Frank
|18,4892
|18,6006
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,13
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,98
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.652
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|89,72
|89,72
|-1,62
|