***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:00
***PENTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PENTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PENTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073446
BIST
12:293.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:2918,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:2918,2789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0516
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:29984,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,51
|Açılış
|: 984,97
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:27
|FENER
|62,15
|365.263.269
|% 10,00
|
|TURGG
|249,70
|20.440.568
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BTCIM
|42,76
|28.983.393
|% -9,98
|
|CONSE
|8,36
|604.435.790
|% -8,13
|
|YAPRK
|48,36
|34.713.655
|% -6,10
|
|ORGE
|22,60
|131.670.643
|% -5,99
|
|ULUFA
|4,19
|36.730.886
|% -4,77
|
|THYAO
|99,30
|3.822.395.387
|% 1,38
|
|EREGL
|30,80
|2.438.402.077
|% 4,27
|
|KRDMD
|12,68
|1.896.839.590
|% 2,92
|
|TOASO
|106,00
|1.328.322.575
|% 9,00
|
|SASA
|96,60
|1.328.024.282
|% 3,70
|
|EKGYO
|4,68
|1.189.663.668
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,68
|1.896.839.590
|% 2,92
|
|ODAS
|7,67
|955.985.881
|% -3,28
|
|TSKB
|2,88
|321.920.260
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,97
|220.380.957
|% 0,51
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6010
|18,6101
|% 0,15
|
|Euro
|18,2674
|18,2772
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,9937
|21,0990
|% 0,25
|
|Frank
|18,5041
|18,6156
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,13
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,98
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.652
|6.757
|48,00
|
|Yarım
|3.241
|3.301
|21,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,20
|
|B. Petrol
|89,72
|89,72
|-1,62
|